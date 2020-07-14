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Обнаружен гормон, вызывающий тягу к сладкому

Наука

Гормон FGF21 вызывает желание съесть что-нибудь сладкое. Также он регулирует уровень сахара в организме.

Именно FGF21 регулирует баланс сладкого в организме человека, а также задает чувствительность к инсулину. Кроме того, FGF21 способствует поддержанию энергетического баланса.

Когда уровень сахара в организме повышается, гормон FGF21 начинает вырабатываться в печени и действует в головном мозге. Он помогает мозгу выяснить, сколько сладкого можно съесть. Иными словами, FGF21 играет роль своеобразного регулятора в организме.

Если требуется уменьшить количество потребляемого сахара, то он направляет глутаматергические нейроны в мозге. Этот принцип ограничения уже взяли на вооружение ученые — его будут использовать в разработке новых препаратов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сладкое не вредит здоровью. Американские ученые провели исследование, в ходе которого не обнаружилось никакой связи между плохим состоянием здоровья и регулярным употреблением сладких продуктов.

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