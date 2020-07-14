Раскрыты причины неспособности различать лица

Ученые из Гарвардской медицинской школы раскрыли возможную причину возникновения лицевой агнозии.

Это заболевание характеризуется тем, что человек не способен различать лица даже знакомых людей. Данное явление называется слепотой лица.

Специалисты изучали болезнь в течение многих лет. Это явление поставило в тупик все научное сообщество.

Во всем виновата человеческая память

Люди, у которых диагностировала лицевая агнозия, не узнают знакомых, так как не различают информацию при виде человеческого лица, как будто не видели его раньше.

На данный момент это расстройство не лечится. Но ученые уже сделали первые шаги к тому, чтобы разгадать природу данного заболевания, поэтому в перспективе, возможно, лекарство все же будет создано.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что люди становятся жертвами страной амнезии.