С 11 августа шпионские программы, а также любые другие технологии слежения будет запрещено рекламировать в Google Ads.
Это правило будет закреплено в политике Google. Компании, нарушившие требование, сначала будут получать предупреждение с просьбой удалить соответствующую рекламу в течение 7 дней. Если это не будет выполнено, то нарушитель будет заблокирован.
Шпионскими будут относиться ПО для наблюдения за звонками, перепиской и историей просмотра страниц в браузере, ПО отслеживания текущего местонахождения по GPS, оборудование для видео и аудионаблюдения, специально разработанное для шпионажа.
Можно рекламировать ПО и оборудование, предназначенное для частного розыска, как и средства родительского контроля.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google введет функцию автоматического удаления истории.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.