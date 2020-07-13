Google запретит рекламу шпионских программ и технологий

С 11 августа шпионские программы, а также любые другие технологии слежения будет запрещено рекламировать в Google Ads.

Это правило будет закреплено в политике Google. Компании, нарушившие требование, сначала будут получать предупреждение с просьбой удалить соответствующую рекламу в течение 7 дней. Если это не будет выполнено, то нарушитель будет заблокирован.

Какие виды ПО и оборудования будут считаться шпионскими?

Шпионскими будут относиться ПО для наблюдения за звонками, перепиской и историей просмотра страниц в браузере, ПО отслеживания текущего местонахождения по GPS, оборудование для видео и аудионаблюдения, специально разработанное для шпионажа.

Можно рекламировать ПО и оборудование, предназначенное для частного розыска, как и средства родительского контроля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Google введет функцию автоматического удаления истории.