В Нидерландах установят мост из отходов, напечатанный на 3D-принтере

В парке Кралингс, расположенном в Роттердаме (Нидерланды) установили мост, сделанный из переработанных материалов с применением технологий 3D-печати.

Новое сооружение призвано стать заменой старому мосту, который существует в парке уже 45 лет.

Мост из отходов?

По словам инженеров, которые создали этот мост, он будет более прочным и долговечным, чем старый мост из дерева. Срок эксплуатации моста рассчитан до 2100 года.

Длина моста составляет 6,5 метров. Особенность сооружения в том, что у него есть "цифровой двойник", при помощи которого инженеры будут отслеживать состояние постройки. Мост оборудован различными сенсорами, с помощью которых будут собираться данные.

После того как мост отслужит свой срок, его можно будет разобрать, а материалы использовать повторно.

Авторы проекта уверены, что безопасные технологии строительства позволят сохранить значительные объемы природных ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России освоили технологию строительства домов из пищевых отходов.