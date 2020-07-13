Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Башкирии создадут особую экономическую зону в сфере туризма
Старых пропускает тренировки сборной России из-за травмы спины
Илья Лагутин назначен директором департамента туризма Нижнего Новгорода
В "Ростове" отреагировали на сообщение об уходе Карпина
Асмус объяснила отказ от умывания водопроводной водой
Смолов научил одноклубников по "Сельте" русскому мату
Boeing сократила производство самолетов в два раза
В Ростовской области задержана террористическая ячейка
Рита Дакота не хочет перемирия с Яной Рудковской

В Нидерландах установят мост из отходов, напечатанный на 3D-принтере

Наука » Технологии

В парке Кралингс, расположенном в Роттердаме (Нидерланды) установили мост, сделанный из переработанных материалов с применением технологий 3D-печати.

Новое сооружение призвано стать заменой старому мосту, который существует в парке уже 45 лет.

Мост из отходов?

По словам инженеров, которые создали этот мост, он будет более прочным и долговечным, чем старый мост из дерева. Срок эксплуатации моста рассчитан  до 2100 года.

Длина моста составляет 6,5 метров. Особенность сооружения в том, что у него есть "цифровой двойник", при помощи которого инженеры будут отслеживать состояние постройки. Мост оборудован различными сенсорами, с помощью которых будут собираться данные.

После того как мост отслужит свой срок, его можно будет разобрать, а материалы использовать повторно.

Авторы проекта уверены, что безопасные технологии строительства позволят сохранить значительные объемы природных ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России освоили технологию строительства домов из пищевых отходов.

Последние материалы
Смолов научил одноклубников по "Сельте" русскому мату
Boeing сократила производство самолетов в два раза
В Нидерландах установят мост из отходов, напечатанный на 3D-принтере
В Ростовской области задержана террористическая ячейка
Армия США хочет купить израильский "Железный купол" или его аналог
Рита Дакота не хочет перемирия с Яной Рудковской
В Раде планируют создать специальную комиссию "по делам Порошенко"
Зоологи впервые изучат гормональное состояние байкальских нерп
Вице-премьер Трутнев приехал в Хабаровский край с инспекцией
На выходных в Сибири потушены 38 лесных пожаров
Популярное
Российский шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Избиваемый чеченцами мужчина кричал: "Да, я русский!"
Человеческий фактор
Избиваемый чеченцами мужчина кричал: "Да, я русский!"
Бывший СССР
Стало известно, что сделает Россия, если Украина выйдет из "Минска"
Экспертное мнение
Никакой новой страшной пневмонии в Казахстане нет. И не было
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Новая причина старения организма кроется в митохондриях
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
В Хабаровске организовано третье шествие в поддержку Фургала
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Испытания российской вакцины против COVID-19 полностью завершены
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Ингушский депутат задержан по подозрению в убийстве
Уткин: у нового главы СБР Майгурова поддельный диплом
Ингушский депутат задержан по подозрению в убийстве
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ