В парке Кралингс, расположенном в Роттердаме (Нидерланды) установили мост, сделанный из переработанных материалов с применением технологий 3D-печати.
Новое сооружение призвано стать заменой старому мосту, который существует в парке уже 45 лет.
По словам инженеров, которые создали этот мост, он будет более прочным и долговечным, чем старый мост из дерева. Срок эксплуатации моста рассчитан до 2100 года.
Длина моста составляет 6,5 метров. Особенность сооружения в том, что у него есть "цифровой двойник", при помощи которого инженеры будут отслеживать состояние постройки. Мост оборудован различными сенсорами, с помощью которых будут собираться данные.
После того как мост отслужит свой срок, его можно будет разобрать, а материалы использовать повторно.
Авторы проекта уверены, что безопасные технологии строительства позволят сохранить значительные объемы природных ресурсов.
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