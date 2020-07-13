Зоологи впервые изучат гормональное состояние байкальских нерп

Специалисты из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова впервые приступят к изучению гормонального состояния байкальских нерп.

Ученые оценят уровень стресса животных

Планируется проверить биологический материал (шерсть и плазму) на кортизол, который является основным стрессовым гормоном. Также они изучат материалы на тестостерон-прогестерон. Проведение данных исследований позволит оценить репродуктивное здоровье байкальского тюленя.

В прошлом году во время экспедиции по Байкалу ученым удалось собрать 174 образца биологического материала, взятого у 23 нерп неинвазивными и малоинвазивными методами. Теперь собранные материалы необходимо изучить. Результаты будут готовы к осени.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Санкт-Петербурге под мостом поселилась нерпа. Нерпу заметили охранники моста. Животным заинтересовались активисты из Фонда друзей балтийской нерпы, которые собирают информацию о перемещениях кольчатой нерпы между Финским заливом и Ладогой.