Российские ученые научились добывать золото из технических вод

Пермские ученые разработали сорбционный модуль, с помощью которого можно извлечь золото из вод техногенных россыпей. За один сезон можно извлечь десятки граммов золота, используя при этом один модуль. Количество золота зависит от содержания золота в водах техногенного объекта.

В чем суть технологии?

"Суть разработки в погружении на уровень протекания техногенных вод перфорированного пластикового корпуса с сердцевиной, который в качестве адсорбента содержит активированный уголь", — пояснили специалисты.

После того, как воды прошли через данную установку, в сорбционной сердцевине накапливаются частицы золота. Затем картридж снимается, а сорбент отправляется на переработку для извлечения золота. Модуль можно использовать многократно, нужно только иногда менять сорбент.

Процессом исследования руководил доктор геолого-минералогических наук Владимир Александрович Наумов. В процессе разработки модуля специалисты также консультировались с коллегами из Италии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Корее придумали, как добывать золото из электронных отходов.﻿