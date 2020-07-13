В грудном молоке обнаружены антитела к COVID-19

Ученые из США совместно со своими коллегами из Китая обнаружили в грудном молоке женщин, переболевших коронавирусом, антитела к данной инфекции.

Специалисты провели исследование грудного молока тысячи кормящих матерей, из которых 250 переболели коронавирусом.

На 14-30 день после того как у женщин начали ослабевать симптомы заболевания, у них взяли образцы.

Оказалось, что 80% собранных образцов имеют антитела, которые способны выживать в пищеварительном тракте для защиты ребенка от вируса.

Ученые утверждают, что обнаруженные антитела можно также использовать для профилактики заражения взрослых людей.

Профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов заявил, что новый тип коронавируса представляет опасность для беременных, но пандемия не станет причиной всплеска новорожденных с различными патологиями.