Школьные компьютеры оснастят системой блокировки опасного контента

В российских школах на компьютеры установят систему блокировки опасного контента. В настоящее время ведутся работы над созданием фильтра негативной информации.

"Аппаратно-программная система противодействия деструктивному информационному влиянию на детей и подростков, в создании которой мы будем принимать участие, подразумевает установку в образовательных учреждениях контент-фильтров, которые позволят исключить доступ учеников к негативному контенту", — сообщил глава Центра изучения сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин.

Известно, что из-за пандемии COVID-19 все школы в России перевели на дистанционное обучение. Школьники с апреля учились удаленно, а выпускные экзамены, которые проходят прямо сейчас, сдают только те учащиеся, которые планируют в этом году поступать в высшие учебные заведения.

Специалисты Роспотребнадзора разрабатывают рекомендации для образовательных организаций в условиях пандемии, так как не исключено, что новый учебный год начнется в традиционном формате.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, почему дистанционное обучение не может считаться образованием.