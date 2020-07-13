Компания Google выпустила новую "умную" колонку. Дизайн разработки поразил пользователей — гаджет напоминает мыльницу.
Многие, увидев колонку, сразу же вспомнили анонс, который был четыре год назад. Тогда был представлен Google Home, внешне похожий на освежитель воздуха.
"Новое устройство уже сертифицировано и имеет идентификационный номер GXCA6", - сообщают специалисты компании.
Но, несмотря на это, производитель пока не опубликовал данные о технических характеристиках колонки.
На данный момент известно только то, что Nest можно подключить к проигрывателям через Wi-Fi или Bluetooth. Кроме того, есть данные о габаритах "умной" колонки:
Новая колонка намного миниатюрнее, чем ее предшественница.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Mail.ru Group показала собственную умную колонку с голосовым помощником.
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