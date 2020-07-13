Исследование: оптимисты спят крепче, чем пессимисты

Специалисты отделения эпидемиологии Венского медицинского университета пришли к выводу, что у оптимистов более крепкий сон, чем у пессимистов.

Благодаря качественному сну, люди, у которых позитивное мышление, живут дольше, чем пессимисты. Соответственно, они меньше подвержены риску развития хронических заболеваний.

Ученые провели опрос, который показал, что оптимисты на 70% реже сталкиваются с нарушениями сна и бессонницей. Кроме того, люди с позитивным мышлением предпочитают физическую активность, не употребляют алкоголь, не курят, едят только здоровую пищу, что также положительно отражается на качестве сна и самочувствии.

Качественный сон поможет человеку не только отдохнуть, но и поддержать иммунную систему. Врачи рекомендуют спасть в полной темноте и не менее восьми часов в сутки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровый сон поддержит иммунитет и поможет сохранить здоровье.