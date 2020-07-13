В атмосфере Земли зафиксирован необычный звенящий звук

Ученые из США совместно со своими японскими коллегами выяснили, какие звуки издает наша планета. Оказывается, что волны, существующие в атмосфере Земли, создают резонансные явления, сравнимые с теми, что образуются в звенящем колоколе.

Этот звук невозможно зафиксировать при помощи невооруженного уха, поэтому не получится услышать "небесный колокол". Но с помощью специального оборудования можно проследить за воздушными волнами и узнать много интересного.

"Атмосферные волны довольно сильно отличаются от океанских, так как в воздухе действуют другие законы и явления. Мы проанализировали сведения об атмосферных колебаниях, накопленные за последние четыре десятка лет, и сделали некоторые важные выводы", — сообщают авторы исследования.

Ученые выяснили, что при определенных условиях атмосферные волны могут создавать резонанс, который можно сравнить с тем, что рождается в звенящем колоколе. На данный момент специалисты не могут объяснить это явление.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в атмосфере Марса нашли ленты ионов металлов.

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