С каждым обновлением мобильных операционных систем iOS и Android разработчики добавляют новые секретные функции.
Об этом рассказал эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
"И в Android, и в iOS есть механизм защиты, который останавливает зарядку в случае, если в зарядном порте влага или грязь", — утверждает специалист.
По словам Гриценко, в новых смартфонах можно узнать примерный уровень износа батареи, а также снимать видео с экрана устройства.
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