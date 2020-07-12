Опубликованы скрытые функции смартфонов

С каждым обновлением мобильных операционных систем iOS и Android разработчики добавляют новые секретные функции.

Об этом рассказал эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"И в Android, и в iOS есть механизм защиты, который останавливает зарядку в случае, если в зарядном порте влага или грязь", — утверждает специалист.

По словам Гриценко, в новых смартфонах можно узнать примерный уровень износа батареи, а также снимать видео с экрана устройства.