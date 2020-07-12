Умные часы обновятся до Android 11

Компания Google подтвердила выход Android 11 для гаджетов.

Разработчики приоткрыли некоторые секреты разработки новой операционной системы.

Известно, что платформа Wear OS была обновлена до Android 9, но о десятой версии даже не говорилось. Однако, компания сообщила о том, что Android 11 разрабатывается для умных часов.