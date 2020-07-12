Компания Google подтвердила выход Android 11 для гаджетов.
Разработчики приоткрыли некоторые секреты разработки новой операционной системы.
Известно, что платформа Wear OS была обновлена до Android 9, но о десятой версии даже не говорилось. Однако, компания сообщила о том, что Android 11 разрабатывается для умных часов.
"Текущая версия Wear OS основана на Android 9, так что пока вы не можете использовать все Android 11 API из приложений для носимых устройств. Но мы над этим работаем", — заявили в компании.
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