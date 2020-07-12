Apple рассказали к чему приведет заклеивание веб-камеры

Некоторые пользователи ноутбуков Macbook опасаются слежки через встроенную камеру ноутбука.

Компания Apple предупредила, что расстояние между крышкой и нижней частью компьютера минимально, поэтому даже маленькая бумажка может привести к повреждению экрана.

Кроме того, около камеры находятся датчики, которые могут выйти из строя и нарушить работу подсветки дисплея.

На сайте компании в разделе техподдержки также уточняется, что к камере ноутбука невозможно подключиться без вашего разрешения.