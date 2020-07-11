В России за последние годы существенно увеличилось количество погодных катаклизмов. Это объясняется "неоднородным глобальным потеплением".

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Опасность в том, что, с одной стороны, мы относительно недалеко от Арктики, откуда к нам приходят холодные воздушные массы. С другой стороны, во второй половине июня — первой половине июля достаточно сильная солнечная радиация, — воздух разогревается", — объяснил синоптик.