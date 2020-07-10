Российские исследователи считают, что чувствительность к вирусу должна достигаться не "пересадкой" генов, как это делают в Китае, а методом индукции в вирусологической лаборатории. О том, какой подход является более правильным, рассказал генетик, эмбрионолог, доктор биологических наук и профессор кафедры биологии и ихтиологии МГУТУ им. К. Г. Разумовского Юрий Симаков.

"Наши специалисты пока таких исследований не проводили.

Но нельзя отрицать полностью то, что делают китайцы, потому что если мы будем иметь генетическую, иммунологическую память, это будет прекрасно. Я считаю, что генетика и вообще наследственность — это память. И если они могут мышей научить противостоять этому коронавирусу, то это хорошо. Нельзя так разграничивать подходы — либо иммунология, либо генетика.

У человека работает и генетика, и иммунология. Все это можно усиливать.

Это один из путей, который вполне может быть использован. Но он более сложный, потому что здесь потребуется генная инженерия на хорошем уровне.

Наследственный иммунитет — это самое лучшее, что может быть. Это более высокий класс, чем приобретенный иммунитет.

Чем отличается российский подход?

Российские ученые используют метод индукции. Индукция значит наведение. Они как бы приучают организм к этому, показывают путь, как бороться с коронавирусом.

А если это генетически уже заложено, то учить не надо, в организме уже будет "инструкция" записана. Генетический путь более трудный, но он более перспективный", — заключил эксперт.