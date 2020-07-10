Древние люди украшали себя морскими ракушками

Археологи утверждают, что люди стали интересоваться украшениями еще 120 тысяч лет назад. Об этом говорят многочисленные находки, такие как, например, раковины с дырочками. С их помощью наши древние предки пытались подчеркнуть свою индивидуальность.

Самым распространенным типом украшений были морские раковины.

Археологи, изучившие палеолитическую стоянку в пещере Кафзе, обнаружили там раковины с естественной перфорацией, которые, видимо, очень ценили древние люди.

"Символическое значение таких украшений определить очень сложно или и вовсе невозможно, но это не первый случай, когда на стоянках древних людей находят раковины. Можно предположить, что важность определялась не только самой коллекцией редких ракушек с дырочками, но и возможностью продемонстрировать украшение другим, чтобы похвастаться. Все это указывает на то, что люди проявляли индивидуальность еще сто двадцать тысяч лет назад, а возможно, и раньше", — рассказали авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние люди украшали себя пирсингом.