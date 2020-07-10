Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Жители Сеула против пятидневных похорон бывшего мэра
23-летний хоккеист "Южного Урала" умер на тренировке
На пляжах Санкт-Петербурга лучше не купаться
В России предложили не делать перерасчет военных пенсий
Минздрав предложил ограничить рекламу вредных продуктов
Каждый пятый москвич уже имеет иммунитет к коронавирусу
Святая София стала мечетью
Российский препарат от COVID-19 оказался опасным для здоровья
Горбачев может претендовать на пожизненное сенаторство

Древние люди украшали себя морскими ракушками

Наука

Археологи утверждают, что люди стали интересоваться украшениями еще 120 тысяч лет назад. Об этом говорят многочисленные находки, такие как, например, раковины с дырочками. С их помощью наши древние предки пытались подчеркнуть свою индивидуальность.

Самым распространенным типом украшений были морские раковины.

Археологи, изучившие палеолитическую стоянку в пещере Кафзе, обнаружили там раковины с естественной перфорацией, которые, видимо, очень ценили древние люди.

"Символическое значение таких украшений определить очень сложно или и вовсе невозможно, но это не первый случай, когда на стоянках древних людей находят раковины. Можно предположить, что важность определялась не только самой коллекцией редких ракушек с дырочками, но и возможностью продемонстрировать украшение другим, чтобы похвастаться. Все это указывает на то, что люди проявляли индивидуальность еще сто двадцать тысяч лет назад, а возможно, и раньше", — рассказали авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что древние люди украшали себя пирсингом.

 

Последние материалы
Джоан Роулинг выступила против диктатуры толерантности
23-летний хоккеист "Южного Урала" умер на тренировке
На пляжах Санкт-Петербурга лучше не купаться
Древние люди украшали себя морскими ракушками
В России предложили не делать перерасчет военных пенсий
Минздрав предложил ограничить рекламу вредных продуктов
Стеван Гайич: "Россия поддерживает сербский народ, а не президента"
Каждый пятый москвич уже имеет иммунитет к коронавирусу
"Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов
Святая София стала мечетью
Популярное
Шоу-бизнес
Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала

Анализ ДНК показал, что примерно в 1200 году н.э. произошло смешение между коренными жителями Америки и полинезийцами.

Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала
На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"
Новости Украины
На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"
Криминал
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Политика. Новости и аналитика
Арест Фургала может привести к роспуску Госдумы
Василий Амирджанов Джоан Роулинг выступила против диктатуры толерантности Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Дмитрий Фетисов: "Владимир Путин вернул Миру настоящую историю"
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
Банкиры, подайте на рост экономики
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
Из-за роста числа зараженных открываются три новых госпиталя
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Жириновский грозит ответным ударом: это серьезно?
"Азовский беспредел"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
В России выявили более двухсот фейков о поправках
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ