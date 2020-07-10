Дуров обвинил Apple и Google в монополизации рынка

Основатель Telegram и один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров заявил о том, что корпорации Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и занимаются уничтожением стартапов во всех странах мира.

Он утверждает, что Apple, будучи монополистом, требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж цифровых услуг.

"Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone", — сообщил Дуров.

Также он добавил, что компания запрещает устанавливать любые приложения на телефон вне магазина AppStore.

Предприниматель отметил, что такая же ситуация наблюдается и на смартфонах Android от Google. По словам Дурова, у разработчиков приложений после выплаты 30% от продаж цифровых услуг часто нет денег на оплату налогов, лицензии, зарплаты сотрудникам, продвижение и технические издержки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компанию Google обвиняют во вторжении в частную жизнь пользователей. Коллективную жалобу на корпорацию рассмотрит федеральный суд Сан-Хосе в Калифорнии.