В Китае создали трансгенных мышей для тестирования вакцины от COVID-19

Генетики из Китая вывели генно-модифицированных мышей, которые обладают восприимчивостью к COVID-19. Именно на них планируется протестировать первые вакцины и препараты для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун.

Почему именно мыши?

По словам китайских специалистов, обычные животные не обладают восприимчивостью к COVID-19, поэтому их невозможно заразить для проведения эксперимента.

Генетики установили, что клонирование и редактирование генома позволяет "пересадить" грызунам ген ACE2. Это позволит получить более объективные результаты тестов эффективности вакцин и препаратов.

Российские учёные также планировали провести такие опыты по выведению мышей для тестирования вакцины от COVID-19. Но целью наших исследователей было создание не только действенного, но и безопасного лекарства.

Кроме того, российские исследователи считают, что чувствительность к вирусу должна достигаться не "пересадкой" генов, а методом индукции в вирусологической лаборатории.

Ранее российские вирусологи назвали кошек идеальными животными для тестирования вакцины от COVID-19.