У диких колибри обнаружили способности к счёту

Биологи провели эксперимент с колибри, который показал, что у этих птиц есть способности к счёту. В ходе эксперимента с несколькими кормушками колибри смогли правильно определить, в каких из них находится угощение.

Дикие колибри умеют считать

Учёные проводили исследование с охристыми колибри из Скалистых гор (Северная Америка). Они поймали девять особей, пометили их специальной краской, а затем отпустили на свободу.

На каждом участке биологи расставили десять кормушек, которые внешне напоминали цветы. В каждой кормушке был налит сладкий сироп. Сначала в первой по счёту, затем, когда колибри к этому привыкали, - во второй, потом - в третьей и т.д.

Птицы не могли определять лакомство по запаху или по местоположению кормушки. Но им часто удавалось сделать правильный выбор.

Так, колибри подлетали к правильной кормушке (четвёртой по счёту) 1,78 раза из четырёх. Это очень часто, поэтому биологи утверждают, что колибри способы понимать числовой порядок.

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