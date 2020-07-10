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Длительность фазы быстрого сна влияет на риск ранней смерти

Наука

Американские специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний пришли к выводу, что хороший сон способен влиять не только на здоровье человека, но и на продолжительность его жизни.

Исследователи утверждают, что чем меньше у спящего длительность фазы быстрого сна, тем у него выше риск преждевременной смерти от болезней сердца и сосудов, и ряда других заболеваний.

У взрослых людей фаза быстрого сна обычно составляет 20-25% от общего сна. Если же этот показатель ниже, то человек попадает в группу риска.

Почему важна именно фаза быстрого сна? Специалисты объясняют это тем, что в именно в ней происходит стимуляция центральной нервной системы.

Специалист Всемирной организации здравоохранения в области употребления психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк заявил, что качественный сон поможет справиться со стрессом. Также хороший сон может подготовить организм человека к длительным нагрузкам.

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