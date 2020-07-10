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Палеонтологи обнаружили на Аляске останки дромеозаврида

Наука

Палеонтологи описали окаменелую челюсть с одним сохранившимся зубом, которая принадлежала ранее неизвестному науке виду динозавра. Ученые считают, что, возможно, это был дромеозаврид, родственный птицам вид. Один из самых известных представителей данного семейства — велоцираптор.

По словам палеонтологов, они нашли челюсть молодой особи, обитавшей на Земле 70 млн лет назад. Это важное научное открытие, так как такие тонкие кости редко сохраняются в окаменелостях. Из-за этого ученым сложно определить пути расселения динозавров по планете.

Находка поможет выяснить, какие виды дромеазавридов населяли этот регион. Палеонтологи считают, что ящеры могли попасть на Аляску из Азии транзитом, потом они уходили на юг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили самого маленького динозавра Америки.

 

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