Биологи создадут единый справочник всех живых существ на Земле

Биологи утверждают, что на сегодняшний день во всем мире нет единого таксономического атласа, в котором бы были собраны все живые существа, обитающие на нашей планете. Создание такого атласа исключит путаницу, связанную с повторным открытием видов, а также поможет решить многие научные проблемы.

"Может показаться, что создание списка всех видов жизни на Земле — это рутинная задача, но в реальности речь идет о чрезвычайно комплексном проекте. Сегодня в мире нет ни одного таксономического атласа, который считался бы общепринятым. Для животных и птиц есть несколько подобных каталогов, а, например, для растений и других групп живых существ нет ни одного списка", — сообщил профессор австралийского Университета Чарльза Дарвина Стивен Гарнетт.

Сначала биологи хотят составить список главных принципов организации каталога.

Данный проект уже одобрил Международный союз биологических наук.

Международный институт изыскания видов при Аризонском университете (США) опубликовал список 10 самых странных живых существ на планете.