Samsung перестанет комплектовать смартфоны зарядным устройством

Samsung планирует отказаться от поставки зарядных устройств в комплекте со смартфонами. Об этом сообщает корейский сайт Etnews со ссылкой на источники, связанные с Samsung.

Первый Galaxy без зарядного устройства будет выпущен уже в 2021 году. Но пока неизвестно, какая это будет модель.

В Samsung считают, что нет необходимости в том, чтобы с каждым телефоном в комплекте поставлялось зарядное устройство. Эксперты компании аргументируют свое решение тем, что на рынке смартфонов сейчас большое разнообразие моделей, поэтому у каждого человека есть несколько штук зарядок.

Смартфоны Samsung станут дешевле

Отказ от поставки зарядных устройств позволит компании снизить себестоимость смартфонов. Первыми телефонами, в комплекте которых не будет зарядных устройств, будут бюджетные модели. Но в коробку по-прежнему будут вкладывать USB-кабель.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Sumsung признали крупнейшим продавцом смартфонов.