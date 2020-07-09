Facebook научили распознавать слова на 51 языке

Благодаря новой модели инженеров, Facebook научился распознавать голос на 51 языке в автоматическом режиме. Специалисты протестировали разработку, она показала высокую точность.

До того, как загрузить материалы, инженеры разделили 51 язык на отдельные группы, после чего они выбрали 10 тысяч единиц словаря в качестве набора информации по каждой из групп. Мелкие языковые группы специалисты объединили вручную. Это позволило значительно ускорить процесс обучения модели.

"Модель была обучена на основе 16 тыс. часов голосовых записей. Система очень обширна, она содержит около миллиарда параметров, которые в итоге повышают эффективность распознавания речи до 28,8%", — сообщили специалисты Facebook.

Инженерам удалось получить единую архитектуру распознавания речи для 51 языка, которая не нуждается в большом количестве ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Facebook закрывает приложение Lasso.