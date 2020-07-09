Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Мурашко спрогнозировал количество желающих вакцинироваться от гриппа
Из-за роста числа зараженных открываются три новых госпиталя
Медведев рассказал об отношениях с США
Беспорядки в Белграде продолжаются
РФС накажет гендиректора "Зенита" за слова о "Спартаке"
В России заговорили о возобновлении международного авиасообщения
Сбербанк запускает платежную систему SberPay
У депутата Галяминой проходят обыски по делу ЮКОСа
Россиянин умер в Таиланде при загадочных обстоятельствах

Археологи обнаружили рисунки на сооружениях бронзового века

Наука

Израильские археологи обнаружили наскальные рисунки на гигантских погребальных сооружениях — в Галилее и на Голанах. Данная находка позволяет узнать новые факты о малоизученной культуре, существовавшей 4000-4500 лет назад.

Что изображали древние люди?

На камнях вырезаны изображения людей и рогатых животных — диких коров, антилоп и горных козлов. На одном дольмене были изображены различные геометрические фигуры.

Дольмены — погребальные сооружения из огромных камней. Культура, которая их возводила, пока мало изучена. 

"До сегодняшнего дня мы мало что знали про цивилизацию этих суперстроителей, не считая остатков гигантских сооружений, которые они оставили в качестве доказательства своего существования. Рисунки на камнях впервые дают нам материал для понимания культуры, которая стояла за строительством дольменов", — заявил археолог из Управления древностей Израиля Ури Бергер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями.

Последние материалы
Археологи обнаружили рисунки на сооружениях бронзового века
Из-за роста числа зараженных открываются три новых госпиталя
Медведев рассказал об отношениях с США
Беспорядки в Белграде продолжаются
РФС накажет гендиректора "Зенита" за слова о "Спартаке"
Сбербанк запускает платежную систему SberPay
В России заговорили о возобновлении международного авиасообщения
В Иордании найдены фигурки людей возрастом 10 тысяч лет
У депутата Галяминой проходят обыски по делу ЮКОСа
Россиянин умер в Таиланде при загадочных обстоятельствах
Популярное
Изобразительное искусство и архитектура
В гроб с телом Заграевского положат самую роскошную брошь

В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.

В гроб с телом Заграевского положат самую роскошную брошь
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Прибалтика
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Новости Украины
На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"
Российский шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров совершил кражу в аэропорту Сингапура
Усам Оздемиров Банкиры, подайте на рост экономики Усам Оздемиров Любовь Степушова Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии Любовь Степушова Василий Амирджанов В соцсетях граждан убеждают в честности голосования Василий Амирджанов
Комментарии
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Индия покупает истребители у России. Будут ли претензии у Китая?
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
"Легла в гроб". Кушанашвили высказался о поведении Собчак
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
Внучка Черномырдина незаконно получила два дома на Рублевке
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дмитрий Фетисов о героях и святых США нашего времени
Где деньги лежат: президент назвал регионы, лучше всех работающие с инвесторами
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии
"Стена Чингисхана" была возведена не для войны
Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ