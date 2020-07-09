Археологи обнаружили рисунки на сооружениях бронзового века

Израильские археологи обнаружили наскальные рисунки на гигантских погребальных сооружениях — в Галилее и на Голанах. Данная находка позволяет узнать новые факты о малоизученной культуре, существовавшей 4000-4500 лет назад.

Что изображали древние люди?

На камнях вырезаны изображения людей и рогатых животных — диких коров, антилоп и горных козлов. На одном дольмене были изображены различные геометрические фигуры.

Дольмены — погребальные сооружения из огромных камней. Культура, которая их возводила, пока мало изучена.

"До сегодняшнего дня мы мало что знали про цивилизацию этих суперстроителей, не считая остатков гигантских сооружений, которые они оставили в качестве доказательства своего существования. Рисунки на камнях впервые дают нам материал для понимания культуры, которая стояла за строительством дольменов", — заявил археолог из Управления древностей Израиля Ури Бергер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями.