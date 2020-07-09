Современный человек не утратил способность шевелить ушами

Ученые из Германии провели исследование, которое доказало, что человек не утратил возможности работать рудиментарными мышцами в сторону шума, как это делают животные.

Отличие заключается в том, что у человека данный процесс происходит практически незаметно, в отличие от кошек или собак. Мышцы заставляют уши двигаться, но эти движения не видны обычному глазу.

Однако видеосъемка высокого разрешения позволяет увидеть двигательную активность.

В настоящее время эти микродвижения почти не имеют никакого смысла. Такая способность только позволяет улучшить работу слуховых аппаратов.

Крылья нелетающей птицы и глаза глубоководной рыбы — это все проявления эволюционной причуды под названием "рудимент". Несмотря на то что человеку они больше не нужны, эти рудименты передаются из поколения в поколение. Ранее "Правда.Ру" писала о наиболее известных рудиментах человека, и о том, как они появились.