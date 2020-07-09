Раскрыт вековой секрет феномена "мертвой воды"

Французским специалистам удалось выяснить, почему полярный исследователь из Норвегии Фритьоф Нансен в 1893 году с трудом маневрировал в воде из-за некой силы, которая мешала ему набирать скорость.

Оказывается, скорость меняется вследствие волн, работающих как конвейерная лента. По словам ученых, такое явление может быть во всех водоемах со смешением вод различной солености и температуры.

По причине того, что на границе смешения соленой воды с пресной образуется "мертвая вода", скорость корабля меняется.

Ранее физики также рассказали, с чем связано свечение морских волн. Ученым удалось объяснить феномен биолюминесценции у одноклеточного морского существа Pyrocystis lunula, который придает свечение морским волнам в темное время суток. Когда на клеточные стенки Pyrocystis lunula воздействуют механические силы, порождаемые водой, они создают свет.