Разработан воздушный фильтр, уничтожающий COVID-19

Ученые из Университета Хьюстона (США) разработали воздушный фильтр, который может задерживать частицы коронавируса. Причем фильтр не только не дает вирусу просочиться, но и уничтожает его.

Ученые провели в Национальной лаборатории Галвестона тест, который показал, что фильтр из никелевой пены, запеченной при 200 градусов, способен уничтожить до 99,8% вируса SARS-CoV-2 за одну "чистку".

Фильтр справляется не только с COVID-19, но и со спорами сибирской язвы.

Сферы применения

По словам разработчиков, данный фильтр можно использовать в самолетах, аэропортах, школах, офисах, круизных лайнерах и других общественных помещениях.

Кроме того, специалисты создали компактную модель фильтра для очистки воздуха в непосредственной близости от человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии разработали робота для уничтожения коронавируса в помещении.