Космонавт Иванишин побывал на пристыкованном к МКС Crew Dragon

Экипаж космонавтов, работающих сейчас на МКС, в среду, 8 июля, "сходил в гости" на корабль, доставивший на орбиту астронавтов NASA:

россиянин Анатолий Иванишин вместе с американскими коллегами побывали внутри космического корабля Crew Dragon, который пристыковался к международной космической станции 31 мая.

Напомним, что 30 мая, впервые за последние с мыса Канаверал США запустили пилотируемый космический аппарат.

Как следует из сообщения NASA,