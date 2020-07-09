Экипаж космонавтов, работающих сейчас на МКС, в среду, 8 июля, "сходил в гости" на корабль, доставивший на орбиту астронавтов NASA:
Напомним, что 30 мая, впервые за последние с мыса Канаверал США запустили пилотируемый космический аппарат.
Как следует из сообщения NASA,
«четверо из пяти членов экипажа 63-й космической экспедиции - Анатолий Иванишин, Роберт Бенкен, Дуглас Херли, Кристофер Кэссиди - протестировали корабль, который, как планируется, в сентябре осуществит первый плановый полет с 4 членами экипажа".
В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.