В Аргентине найдены останки рыбы возрастом 70 млн лет

Археологи обнаружили в Аргентине останки гигантской древней рыбы возрастом около 70 млн лет.

Находка была сделана в Патагонии (место рядом с озером Колуэ-Уапи, в 1,4 км к югу от Буэнос-Айреса). Длина окаменелости древней рыбы составляет шесть метров.

Ископаемая рыба относится к роду Xiphactinus. Это гигантские хищные рыбы.

У древней рыбы очень тонкое тело, огромная голова, обладающая мощными челюстями и иглоподобными зубами.

Стоит отметить, что это не единственная находка такого рода. Останки хищников этого рода находят в разных странах мира. Одну из рыбешек обнаружили в Канзасе (США), а другую в Венесуэле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что австралийские ученые описали ранее неизвестный род ископаемых двоякодышащих рыб. Их окаменелости они обнаружили на территории Южной Африки. Обнаруженный образец — это только вторая доисторическая двоякодышащая рыба, найденная в Африке.