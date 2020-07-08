Ученый РАН рассказал о способе защиты от радиации на Луне и Марсе

Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков заявил, что колонизаторы Луны и Марса смогут защитить себя от действия радиации, если их жилые помещения будут находиться на глубине одного метра под поверхностью планеты.

Известно, что космическое излучение может привести к возникновению серьезных заболеваний у космонавтов. В связи с этим в процессе разработки программ по созданию баз на Луне и Марсе специалисты особенно много внимания уделяют данному вопросу.

В качестве одного из вариантов защиты от радиации рассматривается строительство специальных жилых баз на глубине не менее одного метра.

"Глубина должна быть больше 70 сантиметров. Если делать все по уму, то глубина должна быть не меньше метра. Можно строить жилые базы в кратерах или естественных пещерах — природные укрытия упростят строительство и сделают его менее затратным", — сообщил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России разработали способ защиты космонавтов от радиации.