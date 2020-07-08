Компания Xiaomi разработала свою первую "умную" дверь

Специалисты китайской компании Xiaomi разработали "умную" дверь под названием Xiaobai Wisdom Gate H1. Все те, кто поддерживал данный проект на этапе коллективного финансирования, смогут купить дверь за $570, для остальных стоимость девайса будет составлять около $713.

Xiaobai Wisdom Gate H1

Размеры "умной" двери составляют 2050х960х95 миллиметров. Дверь изготовлена из нержавеющей стали, внутри нее находится особый шумопоглощающий материал.

Девайс оборудован 10-дюймовым IPS-дисплеем и камерой с системой распознавания лиц.

Владелец квартиры может открыть дверь ключом или просто дотронувшись до дактилоскопического сенсора.

По словам разработчиков, при создании двери компания зарегистрировала около 30 патентов. Испытания девайса длились в течение 15 месяцев. Дверь доказала свою супернадежность.

Ранее "Правда.Ру" писала о системе "умный дом".