Специалисты китайской компании Xiaomi разработали "умную" дверь под названием Xiaobai Wisdom Gate H1. Все те, кто поддерживал данный проект на этапе коллективного финансирования, смогут купить дверь за $570, для остальных стоимость девайса будет составлять около $713.
Размеры "умной" двери составляют 2050х960х95 миллиметров. Дверь изготовлена из нержавеющей стали, внутри нее находится особый шумопоглощающий материал.
Девайс оборудован 10-дюймовым IPS-дисплеем и камерой с системой распознавания лиц.
Владелец квартиры может открыть дверь ключом или просто дотронувшись до дактилоскопического сенсора.
По словам разработчиков, при создании двери компания зарегистрировала около 30 патентов. Испытания девайса длились в течение 15 месяцев. Дверь доказала свою супернадежность.
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