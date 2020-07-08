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Эксперты объяснили, какие пароли проще всего взломать

Наука » Технологии

Мошенники чаще всего с легкостью взламывают пароли из простых слов типа "password" или "qwerty". Также ненадежными являются пароли, которые содержат личные данные пользователя. В связи с этим не стоит в качестве пароля использовать имя, дату рождения или номер мобильного телефона.

Самыми распространенными являются пароли формата "МесяцГод" в латинской раскладке. Так, в одной из компаний они были подобраны более чем для 600 сотрудников.

"Для взлома пароля мошенники сначала пробуют самые простые комбинации, потом пробуют варианты с личными данными", — сообщил руководитель "Агентства кибербезопасности" Евгений Лифшиц.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян считает, что сложнее всего взломать пароль из случайного набора букв, цифр и знаков, но и в этом случае все зависит от длины кода.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение.

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