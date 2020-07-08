Российские зоологи обнаружили в янтаре вымерший вид жука

Специалисты Зоологического музея Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова в процессе изучения ровенского янтаря в пойме реки Веселухи на Украине обнаружили вымерший вид жука.

"При исследовании позднеэоценового ровенского янтаря в пойме реки Веселухи найден новый вид жука — Telmatophilus sidorchukae Lyubarsky et Perkovsky sp. n. Этот вымерший вид оказался очень похож на современный Telmatophilus typhae, который питается рогозом. Найденный вид отличается от современных рядом внешних признаков, в частности, относительно длинными усиками и сближенными средними тазиками", — сообщили в пресс-службе МГУ.

Сообщается, что до этого науке были известны только современные сородичи данного рода жуков. Ученым повезло, что кусочек янтаря оказался прозрачным, что позволило изучить детали строение насекомого.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии обнаружили мух, застывших в янтаре 40 млн лет назад.