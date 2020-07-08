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Южнокорейские ученые разработали препарат, защищающий от радиации

Наука

Известно, что во всем мире для защиты от радиации используют специальные костюмы. Но скоро также будут созданы препараты, защищающие от радиации.

Южнокорейские специалисты из Института фундаментальных наук создали лекарство, которое способно предотвратить повреждение тканей на клеточном уровне.

Ученые провели исследования, в результате которых была доказана эффективность медикаментов.

Тесты, проводившиеся на выращенных в лаборатории человеческих органах и мышах, показали повышенную устойчивость ДНК перед ионизирующим излучением. 

"Нанокристаллическая терапия отличается повышенной безопасностью даже после 30 дней обработки. Метод также позволил выжить 67% лабораторных мышей, у которых был зафиксирован минимальный уровень оксидативного стресса", — считают авторы проекта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России разработали способ защиты космонавтов от радиации.

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