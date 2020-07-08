Биохимики создали лекарство от рака на основе яда скорпиона﻿

Российские ученые совместно со своими коллегами из Бельгии смогли адаптировать молекулы яда пестрых скорпионов для лечения некоторых аутоиммунных заболеваний. Так, они могут быть эффективны при терапии различных онкологических заболеваний.

"Молекулы яда скорпиона могут блокировать калиевые каналы, которые выполняют такие жизненно важные физиологические функции, как деление клеток и ответ иммунитета", — пояснили ученые.

Благодаря использованию веществ, полученных из яда скорпионов, работу каналов можно замедлить.

Ученые смогли изменить компоненты яда, после чего он стал блокировать каналы, отвечающие за развитие некоторых заболеваний. Сейчас специалистам предстоит выяснить строение участков взаимодействия белков и каналов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в космосе успешно испытали "универсальное лекарство от рака".