Физики объяснили феномен свечения морских волн

Ученым удалось объяснить феномен биолюминесценции у одноклеточного морского существа Pyrocystis lunula, который придает свечение морским волнам в темное время суток. Когда на клеточные стенки Pyrocystis lunula воздействуют механические силы, порождаемые водой, он создает свет.

По словам специалистов, они разработали способ микроманипуляции, при помощи которого были проведены эксперименты с отдельными клетками.

В процессе проведения опыта ученые периодически меняли параметры контролируемой среды и наблюдали за процессом при помощи высокоскоростной камеры.

"В основе свечения лежит вязкоупругий отклик, являющийся возникающим в жидкостях с суспензией полимеров эффектом. Если говорить о морских одноклеточных, то данный эффект связан с ионными каналами, образованными при помощи особых белков", — пояснили специалисты.

По словам ученых, они уже в течение многих лет пытались разгадать загадку свечения, но это удалось сделать только когда появились методы визуализации и микровоздействия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в океане есть свои галактики и вселенные.