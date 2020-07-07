В палеозойскую эру в Австралии обитали гигантские скорпионы

Во время палеозойской эры (между 541 млн и 252 млн лет назад) членистоногие были различных размеров — от крошечных до гигантских.

Ученые провели исследование крупных живых существ, населявших нашу планету в тот период, и поделились информацией о скорпионах.

Морские скорпионы — это одни из самых крупных морских хищников, которые когда-либо жили на нашей планете. Раньше они достигали в длину 2,5 метра.

У древних морских скорпионов были передние конечности с когтями, благодаря чему они могли легко схватить свою добычу.

"До недавнего времени исследования австралийских морских скорпионов были отрывочными. Первый документально подтвержденный образец останков скорпиона, опубликованный в 1899 году, состоял из фрагментированного экзоскелета, найденного в Мельбурне", — сообщили авторы исследования.

Ученым удалось открыть много морских окаменелостей скорпиона, которые ранее не были замечены. Теперь у них есть доказательства существования в Австралии шести различных групп.

Известно, что существует большое количество фрагментов останков скорпионов, но есть только один полный образец, Adelophthalmus waterstoni, длиной 5,7 метров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Рязанской области нашли зубы древних акул.