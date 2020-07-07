Швейцарские исследователи разработали микросхему, которая способна преобразовать быстрые электронные сигналы в сверхбыстрые световые, причем без потери качества.
Благодаря данной технологии можно будет улучшить эффективность оптических инфраструктур связи, использующих оптоволоконные сети. К концу 2020 года мощностей таких оптических сетей связи будет недостаточно. В настоящее время сети могут передавать данные со скоростью до 109 бит в секунду. В перспективе эта скорость должна достигать 1012 бит в секунду.
Специалисты смогли объединить электронные и световые элементы на одной микросхеме.
Электронные и фотонные компоненты размещаются друг на друге в два слоя. С микросхемой они соединяются посредством "переходных отверстий на кристалле". Это позволяет сократить пути передачи и уменьшить потери качества сигнала.
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