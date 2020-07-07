Создан чип для сверхбыстрой передачи данных в оптических сетях

Швейцарские исследователи разработали микросхему, которая способна преобразовать быстрые электронные сигналы в сверхбыстрые световые, причем без потери качества.

В чем суть новой технологии?

Благодаря данной технологии можно будет улучшить эффективность оптических инфраструктур связи, использующих оптоволоконные сети. К концу 2020 года мощностей таких оптических сетей связи будет недостаточно. В настоящее время сети могут передавать данные со скоростью до 10 9 бит в секунду. В перспективе эта скорость должна достигать 10 12 бит в секунду.

Специалисты смогли объединить электронные и световые элементы на одной микросхеме.

Электронные и фотонные компоненты размещаются друг на друге в два слоя. С микросхемой они соединяются посредством "переходных отверстий на кристалле". Это позволяет сократить пути передачи и уменьшить потери качества сигнала.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Швейцарии создали нанодвигатель из 16 атомов.