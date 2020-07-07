Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными. Все они содержат вирусы, направленные на похищение персональной информации учетных записей Facebook.
Эксперты предполагают, что все эти вредоносные элементы были созданы одной и той же группой хакеров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что корпорация Google выпустила обновление для своего приложения "Google Фото". Апдейт добавляет новые функции, меняет дизайн и логотип сервиса. В "Google Фото" появились три новые вкладки — "Библиотека", "Фото" и "Поиск".
Продюсер Андрей Разин провел встречу с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.