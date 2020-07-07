В Google Play нашли 25 приложений, похищающих учетные записи Facebook

Специалисты компании Evina (Франция) провели исследование и выяснили, что 25 приложений из Google Play, доступных для устройств с операционной системой Android, являются вредоносными. Все они содержат вирусы, направленные на похищение персональной информации учетных записей Facebook.

Эксперты предполагают, что все эти вредоносные элементы были созданы одной и той же группой хакеров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что корпорация Google выпустила обновление для своего приложения "Google Фото". Апдейт добавляет новые функции, меняет дизайн и логотип сервиса. В "Google Фото" появились три новые вкладки — "Библиотека", "Фото" и "Поиск".