Ромашковый чай снижает уровень сахара в крови

Ученые из Ирана утверждают, что чай из цветков ромашки нормализует уровень сахара в крови, поэтому данный напиток особенно полезен для людей, у которых диагностирован диабет второго типа. В день достаточно выпивать всего три чашки ромашкового чая.

Ромашковый чай снижает уровень сахара

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие люди с сахарным диабетом в возрасте от 30 до 60 лет.

Добровольцы пили три чашки ромашкового чая в день сразу после еды в течение двух месяцев.

За это время у участников исследования снизился уровень сахара в крови. Кроме того, ромашковый чай помог им защитить клетки от повреждений.

У людей, которые не пили этот напиток, уровень сахара остался на том же уровне.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посоветовал россиянам пить травяные чаи российского производства.