Ученые из Ирана утверждают, что чай из цветков ромашки нормализует уровень сахара в крови, поэтому данный напиток особенно полезен для людей, у которых диагностирован диабет второго типа. В день достаточно выпивать всего три чашки ромашкового чая.
Специалисты провели исследование, в котором приняли участие люди с сахарным диабетом в возрасте от 30 до 60 лет.
Добровольцы пили три чашки ромашкового чая в день сразу после еды в течение двух месяцев.
За это время у участников исследования снизился уровень сахара в крови. Кроме того, ромашковый чай помог им защитить клетки от повреждений.
У людей, которые не пили этот напиток, уровень сахара остался на том же уровне.
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