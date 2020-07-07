Наличие собаки улучшает эмоциональное благополучие детей

Педиатры из Университета Западной Австралии рассказали о влиянии домашнего питомца на психологическое состояние ребенка.

Дружба с собакой улучшает психологическое состояние ребенка

Врачи проводили наблюдение за 1 646 семьями с детьми в возрасте от двух до пяти лет.

В результате они выяснили, что дети, у которых есть домашний питомец, на 23% общительнее сверстников, у которых нет животного.

Кроме того, благодаря четвероногому другу, у детей лучше развивается эмоциональный интеллект, поэтому у них на 30% ниже риск развития антисоциального и жестокого поведения.

Близкая дружба дошкольника с собакой на 40% снижает риск возникновения проблем в общении со сверстниками по сравнению с теми детьми, в чьих семьях нет питомца.

Особенно успешно адаптируются в социуме дети, которые не просто живут с собакой, а еще и часто с ней играют. Так, дети, которые хотя бы три раза в неделю играют со своим четвероногим другом, на 74% чаще ведут себя благоразумно и обдуманно. Полученные результаты говорят о том, что тесная связь с домашним животным играет важную роль в развитии ребенка.

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