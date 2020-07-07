Открытие: магнитное поле Земли меняется в десять раз быстрее

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили данные об изменениях магнитного поля планеты за последние сто тысяч лет. Полученные результате им удалось объединить с помощью модели генерации поля.

Специалисты утверждают, что быстрые изменения вызваны локальным ослаблением магнитного поля. Иными словами, менялась полярность поля, поэтому происходили сдвиги, или тогда, когда ось диполя смещалась далеко от географических полюсов.

Таким образом, почти 40 тысяч лет назад геомагнитное поле сдвинулось на 2,5 градуса. Это стало причиной того, в районе западного побережья Центральной Америки напряженность поля ослабла.

Ранее считалось, что магнитное поле смещается на один градус в год, но последнее исследование показало, что скорость смещения может составлять 10 градусов в год. Следовательно, данный процесс происходит в 100 раз быстрее.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что магнитный полюс Земли смещается в Россию.