Из-за гренландских водорослей в Альпах порозовел снег

Ученые из Италии проводят исследование розового снега в Альпах. Снег приобрел неестественный оттенок из-за водорослей Ancylonema nordenskioeldii. Экологи считают, что это может отразиться на климате.

"Такие же микроскопические водоросли были найдены ранее в Гренландии", — сообщил специалист отдела наук о Земле Миланского университета Бьяджо ди Мауро.

Также он добавил, что водоросли не представляют собой опасности, так как это естественное явление, которое характерно для этих широт в весенний и летний периоды.

Но растения затемняют снег и лед, поэтому они быстро тают.

"Мы пытаемся оценить влияние других факторов, помимо человеческих, на перегрев Земли", — отметил Ди Мауро.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские ученые исследовали загадочные темные полосы вдоль краев ледников Гренландии и выяснили, что они образуются из-за цветения микроскопических водорослей.