Ученые из Италии проводят исследование розового снега в Альпах. Снег приобрел неестественный оттенок из-за водорослей Ancylonema nordenskioeldii. Экологи считают, что это может отразиться на климате.
"Такие же микроскопические водоросли были найдены ранее в Гренландии", — сообщил специалист отдела наук о Земле Миланского университета Бьяджо ди Мауро.
Также он добавил, что водоросли не представляют собой опасности, так как это естественное явление, которое характерно для этих широт в весенний и летний периоды.
Но растения затемняют снег и лед, поэтому они быстро тают.
"Мы пытаемся оценить влияние других факторов, помимо человеческих, на перегрев Земли", — отметил Ди Мауро.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские ученые исследовали загадочные темные полосы вдоль краев ледников Гренландии и выяснили, что они образуются из-за цветения микроскопических водорослей.
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