Инженеры объяснили, почему создают роботов в виде насекомых

Инженеры признают, что многие удачные решения они увидели в природе, поэтому вполне логично, что в разных странах мира разрабатывают роботов, которые способны копировать движения тех или иных живых существ.

Так, в Корее спроектировали роботизированного жука, который летает таким же образом, как настоящий рогатый жук. Внешне робот не очень похож на жука, но зато машет крыльями точно так же, как его прототип. Разработкой уже заинтересовались специалисты военных ведомств и спецслужб.

В США тоже проводят эксперименты с роботонасекомыми. Так, американским инженерам удалось создать робопчелу. Она может летать только в закрытых помещениях, так как не может противостоять ветру. Робот успешно справляется с такими задачами, как опыление растений в теплицах.

В РФ создали робота-змею, который способен проникать в труднодоступные для людей места, например, в трубы или под завалы. В Италии и в США инженеры разрабатывают роботов-крабов, которые будут полезны в проектах по исследованию морского дна.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработан мягкий робот, бегающий как гепард.