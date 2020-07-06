Искусственный интеллект способен распознавать зеркальные изображения

Ученые решили выяснить, как искусственный интеллект реагирует на зеркально отраженные части изображения. Специалисты провели исследование, результаты которого их поразили.

Выяснилось, что точность распознавания отраженных изображений искусственным интеллектом составила 60-90%. Ученые разработали тепловую карту для обнаружения признаков, по которым ИИ распознает отраженные изображения. Она отображает те части, которые вызвали у ИИ подозрение.

Искусственному интеллекту удавалось легко понять по перевернутым буквам зеркальные изображения. Тогда ученые исключили такие снимки, ИИ стали исследовать только изображения лиц.

"Изучение реакции ИИ на зеркально отраженные снимки имеет важное значение. С его помощью можно на этапе машинного обучения обнаружить погрешности, а также использовать для идентификации фальшивых снимков", — утверждают ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие задачи поможет решать искусственный интеллект.