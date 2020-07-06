Новая версия Google Chrome продлевает время автономной работы ПК

Специалисты компании Google планируют обновить браузер Chrome, что позволит продлить время работы ноутбуков.

В ближайшее время в браузер добавят новую функцию, благодаря которой будет снижена нагрузка на аккумулятор ноутбука, что продлит его работу в автономном режиме.

Об этой задумке корпорации узнали энтузиасты из The Windows Club. В тестовой сборке Google Chrome они обнаружили новую функцию.

"Использование данной опции сокращает энергопотребление компьютера за счет отключения сценариев JavaScript для фоновых вкладок", — пояснили они.

В результате это позволило увеличить время работы тестового ноутбука с 36 вкладками на два часа. При длительном просмотре видеороликов на канале YouTube автономность компьютера при тех же условиях оказалась на 36 минут больше, чем без использования новой опции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что поисковая система Google будет показывать 3D-модели динозавров.