Специалисты компании Google планируют обновить браузер Chrome, что позволит продлить время работы ноутбуков.
В ближайшее время в браузер добавят новую функцию, благодаря которой будет снижена нагрузка на аккумулятор ноутбука, что продлит его работу в автономном режиме.
Об этой задумке корпорации узнали энтузиасты из The Windows Club. В тестовой сборке Google Chrome они обнаружили новую функцию.
"Использование данной опции сокращает энергопотребление компьютера за счет отключения сценариев JavaScript для фоновых вкладок", — пояснили они.
В результате это позволило увеличить время работы тестового ноутбука с 36 вкладками на два часа. При длительном просмотре видеороликов на канале YouTube автономность компьютера при тех же условиях оказалась на 36 минут больше, чем без использования новой опции.
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