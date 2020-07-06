Ученые рассказали, смогут ли роботы восстать против людей

Специалисты Калифорнийского исследовательского университета PSL из Лос-Анджелеса заявили, что в ближайшем будущем роботы не смогут восстать против людей, так как таких андроидов еще просто не придумали.

В настоящее время ученые работают над созданием робота, который будет понимать логику людей и самостоятельно обучаться.

Чему будет учиться машина?

Инженеры хотят научить машину обрабатывать полученную информацию с помощью своего автоматического мозга. Для этого им нужно научиться переводить сигналы, получаемые мозгом человека, на "язык" роботов.

Как только эта задача будет решена, то можно будет говорить о том, что главная цель ученых достигнута. Но на данный момент они не знают, как решить эту задачу.

Следовательно, роботы не смогут поднять восстание против людей и фантазии писателей пока останутся лишь их нереализованными мечтами.

Ранее эксперт рассказал, в каких отраслях в России используются роботы.