В России разработали новый метод обнаружения самолетов-невидимок

Инженеры Радиотехнического института имени академика Минца разработали технологию, которая позволяет обнаружить объекты, созданные по стелс-технологии.

Как работает технология стелс?

Известно, что для того, чтобы сделать военную технику менее заметной, используются специальные радиопоглощающие покрытия. Корабли и самолеты создают такой формы, чтобы максимально снизить отраженный сигнал радара. Благодаря этому объект становится незаметен для локаторов, особенно на больших расстояниях.

Российские специалисты разработали метод, которые заметно отличается от традиционного. Его суть, конечно, остается в секрете. Сообщается только о том, что на экране радара будет виден не самолет, а его локационная тень.

Эксперты утверждают, что данный метод станет настоящим прорывом в обнаружении аппаратов, разработанных по технологии "стелс".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Китай может перейти на производство только истребителей-невидимок.